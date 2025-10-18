Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, oyuncu transferlerine yapılan yatırımla kulüp olarak büyük bir gelir elde edeceklerini söyledi.

Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki mali raporları sunarak, "Hasılatımız yaklaşık 12,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki dönem 12,1 milyar liraydı. Giderlerimiz 11,5 milyardan, 14 milyar liraya çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1,19 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3,964 milyar lira olduğunu dile getirerek, "Parasal kazanç farklarından 3,2 milyar lira ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1,14 milyar lira geldi. Finansman giderlerimiz 2,4 milyar lira ve vergi giderimiz de 71 milyon lira olmuştur. Böylece dönem net zararımız da 2 milyar lira civarında olmuştur." şeklinde konuştu.

Kulübün bu dönemki hasılatlarından bahseden Hatipoğlu, "Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2,95 milyar, mağazacılık gelirlerimiz 3,56 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon ve diğer gelirlerimiz 1,44 milyar olmak üzere, toplam 12,892 milyar liralık gelir elde edildi. Bir önceki döneme göre de gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemdeki giderlere de değinen Hatipoğlu, "Sporcu ücretleri 6 milyar, amortisman ve itfa payı giderleri 2,2 milyar, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon, mağazacılığın mal maliyeti 1,524 milyar, personel giderleri 474 milyon, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon, müsabaka giderleri 577 milyon, spor malzemesi giderleri 90 milyon, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon, aidat ve ceza giderleri 60 milyon, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon ve diğer giderlerimiz de 796 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Toplamda da 14 milyar liralık satışların maliyeti oluşmuştur." şeklinde konuştu.

Sportif AŞ'nin tabloları hakkında da bilgilendirmede bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam gelirler 11 milyar liraya, satışların maliyeti ise 12,6 milyar liraya ulaşmıştır. Brüt zarar da yaklaşık 1,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde faaliyet zararı da 3,8 milyar lira olmuştur. Parasal kazançtan 1,6 milyar, yatırım faaliyetlerinden 904 milyon, finansman gelirlerinden 470 milyon lira gelmiştir. 68 milyonluk vergi gideri sonrası bu dönem 886 milyon liralık zararla kapatılmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirleri dikkate almakta fayda var. 20 milyon avro değerin üzerinde 11 oyuncusu olan bir kulüp, futbolcu satışıyla bu tabloyu artıya çevirebilir. Bu dönemde kadroya ciddi bir yatırım yapılıyor. Bu yatırım belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu satışlarıyla da tablo kar elde eden bir noktaya gelecektir."