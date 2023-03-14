Emre Belözoğlu: Hala çok sakin değilim

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gent ile karşılaşacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, basın toplantısında açıklamada bulundu.



"TARİHİ MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Belözoğlu, "Adnan Januzaj dışında hiçbir oyuncumuzun Avrupa'da çeyrek finalleri yok. İlk defa böyle bir maça çıkacak oyuncu grubum. Kulübüm de böyle bir maça çıkacak. Bizim adımıza belki tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bazı sakat oyuncularımız ama biz elimizden geldiğince bu maça hazırlandık. Yarın inşallah ülkemize çeyrek final getirmek istiyoruz" dedi.



"ÇOK SAKİN DEĞİLİM"

Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalara değinen genç teknik adam, "Hala çok sakin değilim. Konuşulması gerekenin, 2 tane kızımın ve hanımımın 20 metre ötesinde 35-40 dakika bana değil, anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Benim kendi eşim ve annem hakkında söylediğim konuların bir anda tüm kadınların geçmiş ilişkilerine geliyor olmasını anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var; "Şerefin'le oyna, Hakkın'la kazan" diyen. Benim atfettiğim şeref, o şerefti. 2 tane kızım orada ve eşim orada, onlara yapılan hakaretler, kadına şiddet olmuyor mu? Gerçekçi olmak lazım, konuştuğumuz zaman karnımızdan değil, kalbimizden konuşmamız lazım. Hissetmediğim bir duygunun hiç kimseye hesabını vermem. Bir tek Allah'a veririm." diye konuştu.

"YAKIŞMIYOR"

Emre Belözoğlu, son olarak, "Bir kadının geçmişinde yaşadığı ilişkileri ya da adamın şerefine ya da şerefsizliğini belirleyecek bir karakterdir? Beni bununla suçlamak... Hiç üzerime alacağım şeyler değil. Çok önemli bir maç öncesinde konuşmak da istemiyorum. Benim annemle, eşimi örneklendirdiğim konu nasıl insanların geçmişte yaşadığı ilişkilere bağlandı? Kuramıyorum bu bağlantıyı. Sokakta bir kadın bu haberi açtığında doğaldır benimle alakalı fikirlerinin bu şekilde olması. Ama sürecin nasıl buraya geldiğine bir bakalım. Benim eşimin, çocuklarımın uğradığı hakaretleri düşündüğümüzde, hiç kimse kendi geçmediği yollardan, takılmadığı taşlar üzerinden değerlendirmeler yapmayı bırakmamalı. Vicdan terazisini bırakmamalı. Yakışmıyor." sözlerini kullandı.