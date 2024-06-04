Başı sonu belli değil deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başı sonu belli değil deyimi ne anlama geliyor?

Başı sonu belli değil deyimi ne anlama gelir? Başı sonu belli değil deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başı sonu belli değil deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir olayın, durumun veya birinin sonucunun tahmin edilemez veya belirsiz olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Genellikle bir şeyin ne zaman başlayacağı veya ne zaman biteceği hakkında belirsizlik olduğunda kullanılmaktadır.

Bir konuda kişinin ne yapacağını bilmemesi anlamında da kullanılmaktadır.

BAŞI SONU BELLİ DEĞİL DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Biz bu dosyaların arasında kaybolduk, hiçbir şeyin başı sonu belli değil."

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