Başı yerine gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Başı yerine gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir süredir üzerinde yoğun bir yük taşımış olan kişinin, bu yükten kurtulduktan sonra hissettiği hafiflemenin ve rahatlamanın ifadesidir. Bu deyim, birinin zorlu bir dönem veya işin ardından dinlenmiş ve tazelenmiş hissetmesini betimler. Bu durum, kişinin zihnindeki ve bedenindeki yorgunluğun, dinlenme ve yenilenme sürecinin ardından gitmesiyle gerçekleşir. Başı yerine gelmek, kişinin yeniden canlanmış, zinde ve motivasyonu artmış bir şekilde yaşamına devam etmesini ifade eder."

BAŞI YERİNE GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yıllık iznimde o kadar dinlendim ki resmen başım yerine geldi."