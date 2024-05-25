Türkiye bilinçli olarak kötü yönetiliyor! Hangi konuya baksanız elinizde kalıyor. AKP iktidarı, toplumda sorunların sebeplerini ortadan kaldırmak yerine “sonuçlar konuşulmasın” diye yasal önlemler hazırlıyor.

ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin, bütün dünyada sözde sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek, rejim değişikliği veya kaos yaratma girişimleri biliniyor. Turuncu devrimler veya Arap Baharı gibi eylemler, istihbarat faaliyetinin sonuçlarıdır. Bu tür faaliyetleri önlemek için Rusya, dışarıdan fonlanan sözde sivil toplum kuruluşlarını kapattı. Şimdi benzer bir yasa da Gürcistan’da çıkarılmak istendi. ABD ve AB, büyük bir yaygara başlattı... Amerikan parasıyla Gürcistan halkını kışkırtan kuruluşlara özgürlük istiyorlar. Türkiye’de ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Yabancı fonlarla beslenenlere iktidarın bir itirazı yok. Onların derdi, “Türkiye’nin stratejik çıkarlarına aykırı yayın yapmak” diye göstererek, ABD güdümlü iktidar politikalarının eleştirilmesini durdurmak!

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Mesela, “İktidar, ABD dayatmasıyla Suriye’de iç savaş başlattı, milyonlarca sığınmacıyı Türkiye’nin nüfus yapısını ve rejimini değiştirmek için kullanmak üzere ülkeye kabul etti” dediğiniz zaman, gerçekte Türkiye’nin stratejik çıkarlarını korumaya çalışmış olursunuz ama öyle bir yasa çıkarmak istiyorlar ki sizi Türkiye’nin aleyhine bulunmuş gibi etki ajanlığı ile suçlayabilsinler. Oysa iktidarın Suriye ve Afganistan politikası, sığınmacı politikası, yabancılara parayla vatandaşlık satması, ülkenin bütün varlıklarını babalar gibi satması, Yüce Divan’da yargılanmayı gerektiren ağır suçlardır. Bunları kimse gündeme getiremesin diye yasa hazırlıyorlar...

Hiçbir yabancı devlet veya organizasyondan talimat almadan, tamamen kendi kararınızla Türkiye’nin sosyolojik yapısı veya Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapar veya yaptırırsanız, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine; yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları adına faaliyet göstermekle suçlanabileceksiniz...

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Mesela, “naslara uyacağız” diye enflasyonu düşürmeden faiz oranlarını düşürmek, ülke ekonomisini felç etmiştir ama bunları söylediğiniz zaman etki ajanlığı yaparak ülkenin ekonomisini, kamu düzenini bozmakla suçlanacaksınız. Gerçekte, naslara göre devlet yönetmek, Anayasa suçudur, parti kapatma sebebidir! Devlet, yasalara göre yönetilir.

Mesela TBMM Başkanlığı’na sunulan başka bir yasa önerisine göre Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda kamu görevlisiyken bu sıfatı sona erenlere, bakanlıktan izin alınmadan, bulundukları makam ve görevlerine ilişkin ünvanlarını kullanarak beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek!

Oysa mevcut ceza yasasında, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.” diye bir madde var zaten!

“Emekli askerler, izin almadan konuşamaz” diye yasa mı olur? Bari gazeteciler için de “izin almadan yazamaz, konuşamaz” diye madde ekleyin; bir farkı yok ki. Bu yasa önerisini hazırlayanların ifade özgürlüğü konusunda hiç mi bilgisi yok?

Son olarak “başıboş köpek sorunu”nu çözmek için yasa hazırladılar... Peki ama ülke genelinde sokak köpeği sayısı 10 milyona ulaşana kadar neredeydiniz?

Ülke o kadar başıboş kalmış ki milyonlarca insan sınırlardan elini kolunu sallayarak geçti. İktidar, sığınmacıları vatandaş yapmak için uğraşırken köpek nüfusunun 10 milyona ulaşmasını da seyretti.

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Devletin yargısı, ordusu, polisi, üniversitesi, önce bir cemaate bırakıldı, adamlar darbe girişiminde bulunacak kadar palazlandı ama iktidar akıllanmadı. Şimdi de ülkeyi cemaatler koalisyonuna terk ettiler. İşte eski Organize Suçlar Daire Başkanı Hanefi Avcı, “Tayin ve atamalarda cemaatler, tarikatlar etkin olduğu müddetçe Türkiye’de Emniyeti düzeltemezsiniz” diyor ama tehdit sadece oradan gelmiyor; Ankara’nın ortasında, “siyasi talimatla” Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir akademisyen öldürülüyor, olay basit bir cinayet gibi kapatılmak isteniyor.

Bu kadar başıboşluk olmaz! Devletin bütün dikişlerini bilerek patlatıyorlar ve kontrollü kaos yaratıyorlar ki rejimi değiştirmek için zemin oluşsun!