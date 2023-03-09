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Başıboş boğa 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hindistan'da başıboş boğa, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 23:22
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Başıboş boğa 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Başıboş boğa 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Aligarh kentinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa boğa saldırdı.

Çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine gelen dedesi, çocuğu kurtararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Saldırı sonucu başından ve yüzünden yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, boğanın çocuğu boynuz darbesi ile yere düşürmesinin ardından üzerine oturduğu görüldü.

Saldırının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, boğayı yakalayarak kontrol altına aldı. (İHA)

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