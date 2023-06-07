Basın devi BBC'de 2 günlük grev kararı

İngiltere'nin resmi basın kuruluşu BBC'de 1000 kişilik basın personeli 2 gün greve çıkma kararı aldı. Greve çıkan personel, kurumun tasarruf amacıyla yayınların sürelerini azaltma ve programları birleştirme kararını protesto ediyor.

Basın devi BBC'de 2 günlük grev kararı

İngiltere'de Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi BBC yerel radyo çalışanı yaklaşık 1000 kişi, kurumun tasarruf amacıyla yayınların sürelerini azaltma ve programları birleştirme kararını protesto için gece yarısından itibaren 48 saatliğine greve başladı.

NUJ'dan yapılan açıklamada çalışanların, BBC'nin 39 yerel radyoda bazı yayınları birleştirme, yayın sürelerini düşürme ya da bazı programları kaldırma gibi kararları üzerine 7 Haziran 00.00'dan itibaren greve başladığı belirtildi.

GREV 8 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

BBC'yle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına işaret edilen açıklamada, yerel radyo çalışanlarının ülke genelinde halkın değer verdiği radyo yayınlarını savunmak için grev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, parlamentoda radyo çalışanlarının haklarıyla ilgili lobi faaliyeti yürütüldüğü de kaydedildi. Gece başlayan grev 8 Haziran 23.59'da sona erecek.

BBC yerel radyo çalışanları geçen ay da Kuzey İrlanda'da grev yapmıştı. Yine geçen ay İngiltere genelinde grev için NUJ'da oylama yapılmış, grev kararı çıkması üzerine BBC, bunun üzüntü verici bir karar olduğunu açıklamıştı. (AA)

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