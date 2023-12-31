Basın Ekspres Yolu’nda zincirleme kaza. 4 yaralı

Başakşehir istikametinde meydana gelen kaza hakkında edinilen bilgilere göre, hafriyat yüklü bir kamyon virajı alamayıp bir otomobile çarptı. Kaza sonrasında kamyon yan yatarak durabildi.

Bu sırada kazaya karışmak istemeyen bir sürücü kazadan kaçmak isterken bariyerlere çarpıp devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı yetkililere bildirdikten sonra olaya yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan Rıdvan Akgül, Kayhan Günaslan, Ahmet Şeker ve Emre Kenç hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yola dökülen hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.