Başına bir şey gelmek deyimi ne anlama geliyor?

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Başına bir şey gelmek deyimi ne anlama geliyor?
Başına bir şey gelmek deyimi ne anlama gelir? Başına bir şey gelmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başına bir şey gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin büyük, içinden çıkılması zor ya da güçlüklerle karşılaşması; kötü duruma düşmesi anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan bir hata sebebiyle ya da tehlikeli bir durum nedeniyle birisine kötü bir şey olması durumlarında endişeli bir anlamla kullanılan bir ifadedir.

BAŞINA BİR ŞEY GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başına bir şey geldiğinde ilk aradığın insanlardan biri olmak için neler yapmadım ki?"

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