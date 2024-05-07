Başına bitmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başına bitmek deyimi ne anlama geliyor?
Başına bitmek deyimi ne anlama gelir? Başına bitmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başına bitmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İstemediği halde yanına gelip bir türlü oradan ayrılmayan ve ısrarlı bir şekilde isteklerde bulunan kişileri anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Bir kişinin yanına sevmediği birinin gelip bir süre gitmemesi durumunu anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Sorun çıkaran kişinin yeni bir sorun ürettiği ve iş çıkardığı anları anlatmak için de kullanılır.

BAŞINA BİTMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Usta başı bir anda başımda bitince neye uğradığımı şaşırdım"

Son Haberler
A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor Spor
A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor
Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması Gündem
Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması
Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme Gündem
Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme
Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor Gündem
Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor
Rusya, İngiltere ve Fransa'yı tehdit etti: Vururuz Dünya
Rusya, İngiltere ve Fransa'yı tehdit etti: Vururuz
İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi Spor
İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi
Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı Yerel Haberler
Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı