Başına bitmek deyimi ne anlama geliyor?

Başına bitmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İstemediği halde yanına gelip bir türlü oradan ayrılmayan ve ısrarlı bir şekilde isteklerde bulunan kişileri anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Bir kişinin yanına sevmediği birinin gelip bir süre gitmemesi durumunu anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Sorun çıkaran kişinin yeni bir sorun ürettiği ve iş çıkardığı anları anlatmak için de kullanılır.

BAŞINA BİTMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Usta başı bir anda başımda bitince neye uğradığımı şaşırdım"