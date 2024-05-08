Başına buyruk deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başına buyruk deyimi ne anlama geliyor?
Başına buyruk deyimi ne anlama gelir? Başına buyruk deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başına buyruk deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin dilediği şeyi izin almaksızın yapması, istediği gibi davranması durumunu anlatmak için kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Çevresindeki insanları önemsemeyen ve her ne olursa olsun bildiği gibi hareket eden kişiler için kullanılan; gamsız kişileri tarif eden bir deyimdir.

BAŞINA BUYRUK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar başına buyruk davranırsan hiçbir işte tutunamazsın, iki güne kapının önüne koyarlar seni..."

Son Haberler
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı Yerel Haberler
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. Magazin
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.
Edirne'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi Gündem
Edirne'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü Gündem
Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü
Yeni Casper VIA M40 akıllı telefon satışa çıktı Teknoloji
Yeni Casper VIA M40 akıllı telefon satışa çıktı
Elektrik ve doğal gaz faturalarında her şey değişti! İşte iktidarın yeni planı Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarında her şey değişti! İşte iktidarın yeni planı