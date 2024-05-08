Başına buyruk deyimi ne anlama geliyor?

Başına buyruk deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin dilediği şeyi izin almaksızın yapması, istediği gibi davranması durumunu anlatmak için kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Çevresindeki insanları önemsemeyen ve her ne olursa olsun bildiği gibi hareket eden kişiler için kullanılan; gamsız kişileri tarif eden bir deyimdir.

BAŞINA BUYRUK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar başına buyruk davranırsan hiçbir işte tutunamazsın, iki güne kapının önüne koyarlar seni..."