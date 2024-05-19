İran Cumhurbaşkanı Raisi'ni arama çalışmalarında Devrim Muhafızları da görüldü

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İran Cumhurbaşkanı Raisi'ni arama çalışmalarında Devrim Muhafızları da görüldü
İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin helikopteri düştü. Devrim Muhafızları'nın Saberin Özel Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Raisi'yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi üzerine acil arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İran Devrim Muhafızları'nın elit birimi olarak bilinen Saberin Özel Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Raisi'yi bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Helikopterin düştüğü bölgeye hemen intikal eden Saberin Özel Kuvvetleri, zorlu koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor. İran hükümeti, gelişmeleri yakından takip ederken, yetkililer kamuoyuna düzenli olarak bilgi aktarmaya devam ediyor.

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