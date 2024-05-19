İzmir açıklarında 25'i çocuk 58 göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA
İzmir açıklarında 25'i çocuk 58 göçmen kurtarıldı
İzmir Çeşme'de 30 kaçak göçmen yakalanırken Yunanistan'ın geri ittiği lastik botları bozulan 25'i çocuk 58 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs'ta erken saatlerde de, Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından belirlenen hareket halindeki lastik botu durdurdu. Botun içindekilerin yasa dışı kaçak göçmeler olduğu belirlendi. Bottaki 30 kişi ekipler tarafından yakalandı.

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Diğer yandan ekipler Dikili açıklarında motor arızası yüzünden sürüklenmeye başlamaları nedeni ile yardım çağrısı yapan bir bot içindeki 15'i çocuk 38 göçmen ile Urla açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk sularına ittiği bot içerisindeki 10'u çocuk 20 göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

İşlemleri yapılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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