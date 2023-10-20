Başına tabanca dayadı. Youtuber canlı yayında intihara kalkıştı

Takipçilerinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akman’ın kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekipleri de devreye girdi.

Müzakereci ikna etmeye çalıştı

Özel harekat timi, kapalı otoparktan girerek Akman’ın dairesinin bulunduğu kata çıktı. Müzakereci olarak görev yapan bir polis memuru da kapıyı açmayan Akman’ı ikna etmeye çalıştı. Akman, canlı yayınına devam ederken elindeki tabancayı bırakmadı.

Otomobille kaçtı, polis ateş açtı

Akman, saat 13.30 sıralarında müzakereciye, “Beni bırakın arabama gideceğim. Size ateş etmeyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim” dedi. Bunun üzerine Akman kapalı otoparktaki otomobiline binerek kaçtı. Akman, kaçarken başka araçlara da çarptı. Özel harekat polisleri de Akman’ın otomobilinin lastiklerine ateş açarak 3’ünü patlattı. Ancak Akman, bölgeden uzaklaştı.

Otomobili terk edip kayboldu

Bölgede yapılan aramada, Akman’ın otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat polisleri, Akman’a ulaşamadı. Otomobilin yanında bulunan bir çanta da bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.

Polis, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Akman’ı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.