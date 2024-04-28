Eşi tarafından evinde ölü bulundu

Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde olan 37 yaşındaki iki çocuk babası Eyüp Çevik, marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.