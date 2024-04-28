AKP’li başkanın işletmesinde kahve satıp 0 KDV’li gübre fişi kestiler

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li başkanın işletmesinde kahve satıp 0 KDV’li gübre fişi kestiler
Gazeteci Hakan Demir, bir kahve dükkanından aldığı kahvenin fişine KDV oranı sıfır olan "gübre" yazıldığını fark etti. Kahve dükkanının sahibi ise AKP’li Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli çıktı.

Gazeteci Hakan Demir, yolda mola vermek için bir kahve dükkanına gitti. Burada kahve içen Demir, ödeme yaptıktan sonra KDV oranı "sıfır" olan bir gübre fişiyle karşılaştı. Demir, durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan olay sonrası fişin kesildiği dükkanın AKP’li Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'ye ait olduğu ortaya çıktı.

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“FİŞTEKİ ÜRÜNE VE KDV'YE BAK"

Gazeteci Hakan Demir, sosyal medya hesabı X’de yaptığı paylaşımda, Yol üstü bir yerde kahve içtiklerini belirterek, “fişteki ürüne ve KDV'ye bak" diyerek fişin fotoğrafını paylaştı.

Fişte "Akdenizli Tarım" isimli işletmeye ait kahve satışında KDV oranının sıfır olarak gösterildiği görülüyor.

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Bu durum sosyal medyada büyük tepkilere yol açarken, Muğla’nın Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Demir'i arayarak özür diledi ve pos cihazının arızalı olduğunu, personelin de yan taraftaki gübre dükkanının cihazını kullandığını ifade etti. Akdenizli, hatanın bir daha yaşanmayacağını ve firmalarının bölgenin vergi rekortmenleri arasında yer aldığını da ifade etti.

MEHMET ŞİMŞEK KDV SUİSTİMALİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise geçtiğimiz günlerde KDV oranlarında herhangi bir artış yaşanmadığını, fakat bazı işletmelerin KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak göstererek suistimal yaptıklarını belirtti. Bu duruma çözüm üretebilmek için düzenleme yapıldığını ve hassasiyet gösteren kişilere teşekkürlerini iletmişti.

Fakat AKP’li belediye başkanının da bu suiistimali yapması, KDV'de yapılan düzenlemelerin ne kadar etkili olduğu konusunda tartışmalar yarattı.

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