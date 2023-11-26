Başında yumurta kırıp ketçap döktüler “Ektiğimi biçiyorum” dedi. Düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı

Karabük’te bir düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı. Kafasında yumurta kırılan ve ketçap dökülen damat “Ektiğimi biçiyorum” dedi.

KAYNAK: İHA
Başında yumurta kırıp ketçap döktüler “Ektiğimi biçiyorum” dedi. Düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı

Karabük'te düğün sonrası arkadaşları tarafından başında yumurtalar kırılıp, ketçap ve süt dökülerek una bulanan damadın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Kardemir) metalürji mühendisi olarak görev yapan Muhammet Yaşar, dünya evine girdi. Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı. Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar, esprili bir dille, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi.

Çevredekilerin şaşkınlıkla ve gülerek izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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"EKTİĞİMİ BİÇİYORUM"

Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar, esprili bir dille, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi. Çevredekilerin şaşkınlıkla ve gülerek izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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