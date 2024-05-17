Başından kaynar su dökülmek deyimi ne anlama geliyor?

Başından kaynar su dökülmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin şaşırtıcı, beklenmedik veya olumsuz bir haber veya durumla karşılaştığında hissettiği büyük şoku tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Kişinin bir olayı duyduğumda ya da başına geldiğinde çok sarsıldığı veya üzüldüğünü ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Söz konusu ifade, genellikle kişinin bir olay karşısında derin bir şaşkınlık, hayret veya üzüntü yaşadığını anlatır. Bu tabir, kişi üzerindeki etkisini güçlü bir şekilde simgelerken yaşanan şokun, sarsıntının veya duygusal etkinin yoğunluğunu vurgulamaktadır.

BAŞINDAN KAYNAR SU DÖKÜLMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Öğretmeni arayıp 'çocuk yolda kaybolmuş' deyince başımdan kaynar su döküldü."