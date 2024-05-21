Başını alıp gitmek deyimi ne anlama geliyor?

Başını alıp gitmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir durumdan kaçarak veya aniden ayrılarak uzaklaşmayı ifade eder.

Genellikle sıkıntılı bir durumdan, sorumluluktan veya kötü bir durumdan kaçmak için kullanılır. Bu deyim, birinin hızlıca ve düşünmeden bir yerden ayrılarak uzaklaşmasını, sorumluluklarından kaçmasını veya bir ilişkiyi sonlandırmasını anlatmak için kullanılır.

BAŞINI ALIP GİTMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başımı alıp gideceğim siz de kalacaksınız yapayalnız."

"Son günlerde o kadar sıkıldım ki başımı alıp gitmek istiyorum."