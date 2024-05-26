Başını gözünü yarmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını gözünü yarmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin çok çalışmak, çok çaba harcamak, zorlu bir işi üstlenmek veya bir konuda fazla gayret göstermek anlamına gelir. Bu deyim genellikle bir işi başarmak için yoğun bir şekilde çaba sarf etmek veya büyük bir fedakarlıkta bulunmak gerektiğinde kullanılır.

Bir işi istenildiği gibi yapmamak; o işi kusurlu, eksik bir biçimde yapmak anlamına da gelmektedir.

BAŞINI GÖZÜNÜ YARMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bebeği birlikte yıkayalım dedim, dinlemedi tek başına yıkamış, başını gözünü yarmamıştır inşallah."