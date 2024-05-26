Başını gözünü yarmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başını gözünü yarmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını gözünü yarmak deyimi ne anlama gelir? Başını gözünü yarmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başını gözünü yarmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin çok çalışmak, çok çaba harcamak, zorlu bir işi üstlenmek veya bir konuda fazla gayret göstermek anlamına gelir. Bu deyim genellikle bir işi başarmak için yoğun bir şekilde çaba sarf etmek veya büyük bir fedakarlıkta bulunmak gerektiğinde kullanılır.

Bir işi istenildiği gibi yapmamak; o işi kusurlu, eksik bir biçimde yapmak anlamına da gelmektedir.

BAŞINI GÖZÜNÜ YARMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bebeği birlikte yıkayalım dedim, dinlemedi tek başına yıkamış, başını gözünü yarmamıştır inşallah."

Son Haberler
Erol Evgin’den sokak köpekleri yasasına tepki: Devlet can almaz, yaşatır Magazin
Erol Evgin’den sokak köpekleri yasasına tepki: Devlet can almaz, yaşatır
Yollarda yılan alarmı! Vatandaşlar tedirgin oldu Yerel Haberler
Yollarda yılan alarmı! Vatandaşlar tedirgin oldu
Ankara’da eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi Gündem
Ankara’da eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi
Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısının yeni koleksiyonu 24-25 Mayıs’ta sergilenecek Ekonomi
Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısının yeni koleksiyonu 24-25 Mayıs’ta sergilenecek
Mikro granül gübre nedir? Keşfet
Mikro granül gübre nedir?
Bu mesleğin maaşları 65 bin liraya kadar çıkıyor Yaşam
Bu mesleğin maaşları 65 bin liraya kadar çıkıyor
Kripto risk sermayedarlarının yeni favorisi: DePIN Ekonomi
Kripto risk sermayedarlarının yeni favorisi: DePIN