Başka kadınlara bakıp bakmadığını anlayan göz takip sistemi kuruldu. Çapkınlara kara haber

Bir kadının, eşinin başka kadınlara bakıp bakmayacağı yönündeki test uygulaması sosyal medyada viral videolar arasına girdi.

Kocasını göz takip sistemiyle izleyen kadın, internet üzerinden dekolteli giyinmiş çeşitli kadınların ve dansözlerin görüntülerini açtı.

Göz takip sistemiyle birlikte kadınları izleyen adamın nereye baktığı ekrana bir daire şeklinde yansıdı. Kadınların yüzüne bakmakta zorluk yaşayan adamın gözleri zaman zaman kadınların vücutlarına kaydı. O anları gören adamın eşi kocasına vurarak ve bağırarak tepki gösterdi.

Söz konusu adam ise kadınların vücutlarına bakmadığını iddia etti.

Karı-kocanın tartışmalı o anları sosyal medyada gündem oldu.