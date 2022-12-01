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  • Başka kadınlara bakıp bakmadığını anlayan göz takip sistemi kuruldu. Çapkınlara kara haber

Başka kadınlara bakıp bakmadığını anlayan göz takip sistemi kuruldu. Çapkınlara kara haber

Başka kadınlara bakıp bakmadığının anlaşılması için eşinin yanında göz takip sistemiyle izlenen adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:22
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Başka kadınlara bakıp bakmadığını anlayan göz takip sistemi kuruldu. Çapkınlara kara haber. Bakmaması gereken her yere baktı

Başka kadınlara bakıp bakmadığını anlayan göz takip sistemi kuruldu. Çapkınlara kara haber
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Bir kadının, eşinin başka kadınlara bakıp bakmayacağı yönündeki test uygulaması sosyal medyada viral videolar arasına girdi.

Kocasını göz takip sistemiyle izleyen kadın, internet üzerinden dekolteli giyinmiş çeşitli kadınların ve dansözlerin görüntülerini açtı.

Göz takip sistemiyle birlikte kadınları izleyen adamın nereye baktığı ekrana bir daire şeklinde yansıdı. Kadınların yüzüne bakmakta zorluk yaşayan adamın gözleri zaman zaman kadınların vücutlarına kaydı. O anları gören adamın eşi kocasına vurarak ve bağırarak tepki gösterdi.

Söz konusu adam ise kadınların vücutlarına bakmadığını iddia etti.

Karı-kocanın tartışmalı o anları sosyal medyada gündem oldu.

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