Başkan Ali Koç, Divan Kurulu'nda bombalayacak. Hedefinde federasyon var

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.00'te başlayacak.

BÜYÜKEKŞİ'YE HEDEF ALMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ali Koç, cuma günü A Spor'un ana haber bültenine telefonla katılmış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere hakemler ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Başkan Ali Koç'un bu kez daha detaylı bir şekilde