Ali Koç ve Dursun Özbek TFF binası önünde birbirine girdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını aynı anda toplantıya çağırması, iki büyük takımın başkanını rahatsız etti. Büyükekşi ise bunun üzerine "Bundan sonra kimseye tek randevu vermeyeceğim. Hepiniz bir aradayken konuşacağız" demesi üzerine her iki başkanı da kızdırdı.

Ali Koç ve Dursun Özbek TFF binası önünde birbirine girdi

Sözcü'den Bahadır Çokişler'in haberine göre; TFF'nin Kulüpler Birliği Vakfı'na verdiği randevuya vakıf başkanı olarak katılan Ali Koç ve yardımcıları Mehmet Fatih Saraç ile Süleyman Hurma, kapıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur ile karşılaşıyor.

Bu gelişme üzerine şaşıran başkanların birbirlerine, 'Ne için geldiniz' diye soruyor.

Sonrasında iki başkan içeri girdiğinde ise Büyükekşi, yeni Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal (Eski UÇK üyesi) ve Yusuf Günay ile birlikte başkanları karşılıyor.

Bunun üzerine Özbek hemen yapılan açıklamanın muhatabını, Koç ise neden aynı saatte randevu verildiğini ve amacını soruyor.

Büyükekşi ise "Bundan sonra kimseye tek randevu vermeyeceğim. Hepiniz bir aradayken konuşacağız." diyor.

Sonrasında odada yaşanan konuşmalar ise şu şekilde;

Ali Koç: Bu yakışık almayan bir durum. Her kulübün kendine göre konuşacakları olabilir.

Dursun Özbek: (Ali Koç'un söylemine destek vererek) Bu doğru bir davranış değil. Bizim farklı problemlerimiz olabilir. Sizin amir vasfınız var. Biz buraya gelirken farklı bir konuyla ilgili geldik böyle bir toplantı olduğundan haberimiz yok.

Ali Koç: (Kızgın şekilde) Bizim de haberimiz yoktu. Dursun Başkanı olduğu gibi beni de rahatsız etti bu durum…

Dursun Özbek: Açıklamanızın muhatabı kimdir? Camiamız Galatasaray'ı kastettiğinizi düşünüyor.

Ali Koç: Bu açıklamayı neden yaptığınızı anlamadık. Futbol paydaşları tanımı ne demektir?

Mehmet Büyükekşi: Bazı eski hakemlerin açıklamaları üzerine bunu yaptık.

Dursun Özbek: O zaman o şekilde yazınız…

Mehmet Büyükekşi: Öyle diyorsunuz ama Erden bey bir televizyon programında konuştu. Ali bey başka çıktı konuştu…

Erden Timur: (Araya girerek) Biz Lale Orta'nın VAR odasından telefonla çektiği görüntüyü Ali beye atıp atmadığını, bunu da 14 hakemin bulunduğu ortamda anlatıp anlatmadığını soruyoruz. Bu gerçek mi değil mi? Hakemlerin isimleri de sizde mevcut. İsimlerin üzerine gidiyor musunuz?

Ali Koç: Türk futbolunda bunu da yaşadık! Konunun üzerine gidiliyor mu?

Mehmet Büyükekşi: Etik Kurulu'na havale ettim, oradan çıkacak raporu bekliyorum.

Dursun Özbek: Etik Kurulu'na göndereceğinize çağırın hakemleri ve Lale Orta'yı, gözlerinin içine bakarak sorun.

Ali Koç: Dursun Bey'e katılıyorum. Ben böyle bir görüntü almadım. Bunun neticelendirilmesi şaibeyi ortadan kaldırır.

Mehmet Büyükekşi: Benim yapabileceğim bu. Anlaşılan aranızdaki itilafları çözemiyorsunuz.

İKİ BAŞKANI SİNİRLENDİRMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e aynı anda randevu vermesi üzerine iki başkanın sinirlendiği gündem olmuştu.

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