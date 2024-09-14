Başkan Bozbey mutfağa girdi hünerlerini sergiledi

Etkinlik kapsamında Sahrap Soysal ve Melek Baykal ile birlikte mutfağa giren Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak "Bursa dudugiller salatası" hazırladı.

Bursa'nın zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Merinos Parkı'nda düzenlenen "3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali", gündüz yaşanan yoğunluğun ardından akşam saatlerinde de devam etti. Gün içinde alanı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Mevlit Kandili dolayısıyla tatlı ikramında bulundu. Tüm Bursalıların ve İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Bozbey, "Allah nice barış içerisinde, insanların geleceğe güvenle bakabileceği bir ortamda kandillere ulaşmayı nasip etsin. Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Festivali Bursalıların sahiplendiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Geçmiş yıllarda eleştirilen konular vardı, onların hiçbirine bu festivalde yer vermedik. Bir panayır havasında değil, gerçek bir gastronomi festivali havasında gerçekleşiyor. Bursa ürünlerinin, Bursa yemeklerinin, geçmişten geleceğe uzanan tatlarının öne çıktığı bir festival oluyor. Bursa gastronomisini Türkiye'nin bir numaralı mutfağı haline getirmek istiyoruz" dedi.

Festival kapsamında ilçe belediyelerinin açtığı stantları gezerek yöresel ürünleri inceleyen Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra Prof. Dr. Gül Sayan Atanur moderatörlüğünde Nebil Özgentürk ile "Bursa'nın Tarihi Kültür Mirası ve Gastronomisi" söyleşisine katıldı. Alanda kurulan ana sahnede Sahrap Soysal ve Melek Baykal'ın sunduğu "Gastro Sahne"ye konuk olan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, mutfak önlüklerini takarak Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak "Bursa dudugiller salatası" hazırladı. Şef Ali Müfit Çağlayan'ın yönlendirmesiyle ürünleri işleyen Başkan Bozbey, Bursa'nın sahip olduğu tatların önce Bursalılar, sonra tüm Türkiye tarafından bilinmesini istediğini belirtti. Sahrap Soysal ve Melek Baykal'ın enerjisiyle keyifli anlar yaşayan katılımcılar, Başkan Bozbey'in mutfaktaki hünerlerini de izledi. Hazırlanan salatanın tadına bakan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, meyve ve sebzelerle yapılan bu salatayı Bursalılara da tavsiye etti. Program sonunda Başkan Bozbey ve konuklar, sahnede "Ayva Çiçek Açmış" şarkısı eşliğinde oynadı.

Festivalin ikinci gününde birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Gastro Söyleşi", Bursalılardan büyük ilgi gördü. Şef Dr. Esat Özata, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Ramazan Başan ve Gökhan Çakar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşilerde Şef Maria Ekmekçioğlu, Michelin Yıldızlı Şef Serkan Güzelçoban, Abidin Şakir Özen, Hakan Ziya, Fatih Yıldırım, Ayça Tayar, Güzin Abraş, Nedim Atilla, Burçak Şener, Rıfat Sınmaz, Selahattin Can, Emre İdrisoğlu ve Haluk Dedeoğlu'nun katılımıyla gastronomi sektöründeki önemli konular ele alındı.