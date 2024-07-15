Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Ankara'nın Yenimahalle'deki Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Sanayideki yangın kısa zamanda kontrol altına alandı. Korkutan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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