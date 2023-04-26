Başkentte ESK'nin indirimli et vereceği marketlerin sayısı artacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ESK ile Ankara PERDER arasında imzalanan protokol kapsamında indirimli et satışı uygulamasına Dernek üyesi olmayan marketlerin de dahil edilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Başkentte ESK'nin indirimli et vereceği marketlerin sayısı artacak

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu (ESK) ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği (Ankara PERDER) arasında imzalanan karkas et satışına ilişkin protokolü değerlendirdi.

Protokolün, ucuz et satışına dair olduğunu ifade eden Baran, söz konusu anlaşmayla Ankara'da vatandaşların eti daha uygun fiyatla temin edebileceklerini belirtti.

Baran, Ankara PERDER üyesi marketlerde kıymanın 190 liraya, kuşbaşının da 210 liraya satışa sunulacağına dikkati çekerek, ilk etapta haftalık 20 tır karkas etin başkentteki 500'ü aşkın markete iletileceğini kaydetti.

Yerli üretimi her zaman desteklediklerini vurgulayan Baran, "Ankara PERDER üyesi olmayan marketlerin bu sisteme dahil olması için de çalışma başlatıldı. Uygun fiyatlı et temini konusundaki bu girişimi, fiyatlar dengeye oturuncaya kadar vatandaşlarımızın et tüketimini sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirdik. Yerli üretimi ve üreticimizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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