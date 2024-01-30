Başkentte hilafet yürüyüşü. Yargıtay’ın terör örgütü kabul ettiği Hizbuttahrir polis koruması altında yürüdü

Kaynak: Cumhuriyet
Başkentte hilafet yürüyüşü. Yargıtay’ın terör örgütü kabul ettiği Hizbuttahrir polis koruması altında yürüdü
Türkiye’nin başkentinde hilafet yürüyüşü düzenlendi. Terör örgütü olarak kabul edilen Hizbuttahrir’in yürüyüşü polis koruması eşliğinde yapılırken sloganlar ile hilafet çağrısı yapıldı.

Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbuttahrir örgütü, Ankara’nın göbeğinde Mısır Büyükelçiliği önünde Gazze’ye destek amacı ile toplandı. Tevhit bayrakları ile hilafet yürüyüşü yaptı.

Dün yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin koruma yapması dikkatleri ve tepkileri üzerine toplarken aynı grup Şanlıurfa’da da Dergah Camisi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamalarında Gazze’deki zulmün ancak hilafet ile son bulacağı ifade edilirken, Refah kapısının açılması, orduların Filistin’e gönderilmesi ve İsrail ile süregelen siyasi ve ticari ilişkilerin tamamen kesilmesi istendi.

Fotoğraf çekiminin polis tarafından izin verilmediği öne sürülürken Hizbuttahrir tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde oldu: “Gazze ölüyor. Duvarlar yıkılsın, kapılar açılsın” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sizi Allah’ın azabıyla uyarıyoruz. Allah’tan korkun. Ordularınızı Aksa’ya, Gazze’ye, Filistin’e gönderin. Gasıp Yahudi varlığı ile bütün ticari, askeri, diplomatik ilişkilerinizi kesin. Hiç olmazsa Refah Kapısı’nı açın ve kardeşlerimizi açlıktan ölmekten kurtarın”

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