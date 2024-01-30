Flaş...Flaş...Çiçeksepetine Rekabet Kurumundan soruşturma

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Firmanın, bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler müzakere etti. Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.

Bu arada, soruşturma kararları, soruşturma açılan teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettiğ ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmiyor. Soruşturma sonucu verilecek kararın önemli olduğu belirtiliyor.