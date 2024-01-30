Flaş...Flaş...Çiçeksepetine Rekabet Kurumundan soruşturma

Kaynak: AA
Flaş...Flaş...Çiçeksepetine Rekabet Kurumundan soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Çiçeksepeti'ne flaş bir soruşturma geldi. İddia, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmek.

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Firmanın, bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler müzakere etti. Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.

Bu arada, soruşturma kararları, soruşturma açılan teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettiğ ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmiyor. Soruşturma sonucu verilecek kararın önemli olduğu belirtiliyor.

İlgili Haberler
Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu. Pavyon dansı olay olmuştu
Başkentte hilafet yürüyüşü. Yargıtay’ın terör örgütü kabul ettiği Hizbuttahrir polis koruması altında yürüdü
Son Haberler
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek? Ekonomi
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek?
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Sağlık
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet Gündem
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı Sağlık
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı Ekonomi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek' Ekonomi
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek'
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor Ekonomi
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor