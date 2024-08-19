Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Ankara’nın Mamak ilçesinde tespit edilen 3 ayrı ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Başkentte zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında narkotik arama köpeği beraberinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde, 152 bin 124 adet sentetik ecza, 46 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, gerekli adli işlemlerin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilecek.

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