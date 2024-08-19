19 yaşındaki genç uyuşturucu bağımlısı babasını bıçakladı

Kaynak: İHA
19 yaşındaki genç uyuşturucu bağımlısı babasını bıçakladı

Samsun'da bir genç uyuşturucu bağımlısı babasını sırtından bıçakla ağır yaraladı.

19 yaşındaki genç uyuşturucu bağımlısı babasını bıçakladı

Samsun'da 19 yaşındaki genç, 'annesi ve ablasına eziyet çektirdiği' gerekçesiyle uyuşturucu bağımlısı babasını sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan M.U.(53) evlerinde uyuşturucu krizine girmiş gibi taşkınlık yaparak eşi F.U.'nun (36) üzerine yürüdü. Karı-koca arasında itişme yaşandı. Bu sırada çiftin kızları T.U.(20) babasının annesine zarar vermemesi için biber gazı sıktı. Oğulları A.U.(19) da babasını alıp yatak odasına götürdü. F.U. KADES uygulamasına basıp polisten yardım istedi. F.U. eve giden polislere de eşi ile ağız tartışması yaşadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Tutanak tutan polis evden ayrıldıktan bir süre sonra gece yarısı baba-oğul arasında tartışma çıktı.

A.U. tartışma sırasında babası M.U.'yu sırtından bıçakladı. Ev sakinleri feryat üzerine odaya koştuklarında M.U.'yu yaralı halde buldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına A.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Anne F.U. eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve oğlu A.U.'nun da beyninde kist bulunduğu ve sağ kolundan yüzde 54 fiziksel engelli olduğunu belirtti.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U., babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesine ve kız kardeşine kötü davrandığını söyledi. A.U. mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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