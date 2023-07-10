Başkentten İstanbul'a gidenler dikkat! Heyelan yolu kapattı

Trafik ekipleri, TEM Otoyolu'nun heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-Bolu-İstanbul yönünde Kahramankazan gişelerinde yönlendirme yaparak önlem aldı.

Başkentten İstanbul'a gidenler dikkat! Heyelan yolu kapattı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

ESKİŞEHİR İSTİKAMETİ ÖNERİLDİ

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Bolu-İstanbul yönünü kullanacakların, Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın olumsuz etkisi geçene kadar ilde beklemeleri yönünde tavsiyede bulunuluyor.

Yolcuların zorluk yaşamaması için de Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan gişelerinin önünde tedbir alınarak geçişlere izin verilmediği görüldü.

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