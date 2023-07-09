Sağanak yağış asma köprüyü yıktı

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle asma köprü çöktü.

Sağanak yağış asma köprüyü yıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle asma köprü yıkılırken, evler, işyerleri ve araçlar sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "kırmızı kod" uyarısı sonrası Devrek ilçesi sular altında kaldı. İlçede Karşıyaka Mahallesi sel sularına kapılırken, bir asma köprü çöktü.

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Sel nedeniyle şehir merkezinde birçok araç sel sularına kapılırken, işyerleri ve bazı evleri su bastı. Polis ekipleri şehir merkezinde güvenlik önlemi alırken, ekipler sel sularına kapılan araçları kurtarma ve temizlik çalışması başlattı.

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