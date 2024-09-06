Başlarına dev kayalar yağdı. Tırcıların ölüm korkusu

Heyelan dev kayaları tırların üzerine yağdırdı. Artvin'in Sarp sınır kapısında geçmek için Hopa'daki Tır parkında bekleyen araçların üzerine dev kayalar düştü. Üç tırın zarar gördüğü olay sonrası şoförlerin korkulu bekleyişi sürüyor.

Artvin'de dün etkili olan şiddetli yağış sonrası, Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde bulunan tır parkında sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için tır parkında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken 3 tır zarar gördü.

Yaşanan heyelan sonrası Sarp Sınır Kapısını geçmek için bekleyen tır sürücüleri heyelana karşılık korkulu bekleyişte olduklarını ifade ederek yeni bir tır parkı istediler.

“GÜVENLİ TIR PARKINA İHTİYACIMIZ VAR”

Gümrük sektöründe bulunan Teoman Canci, yaptığı açıklamada “Hopa tır parkında gece yağan yağış sonrası heyelan meydana geldi. 3 yabancı uyruklu tırda hasar meydana geldi can kaybı yok Allah'a şükür. Genellikle bu bölgede heyelanlar meydana geliyor. Yetkililerin bu konu üzerinde durmasını bekliyoruz. Sınır bölgesi olduğu için daha büyük ve güvenlik tır parkına ihtiyaç var. Sürekli heyelan içerinde insan hayatına sebep olan heyelanlar da meydana geldi. Kaptanlarımızın, tır sürücülerimizin etkilenmemesi için Hopa'mızın buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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