Başörtülü kadının Kılıçdaroğlu'na övgüleri gündem oldu. 'Kılıçdaroğlu'nun üslubu bizim halkımıza iyi gelmiyor'

Kadın, Kılıçdaroğlu'nu "düzgün, zarif, nazik" bir insan olarak nitelendirerek AK Parti'ye oy vermediğini ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye gelecek en iyi şahıs olduğunu söyledi.

Muhabirin şaşkın bakışları arasında konuşan kadın, AK Parti'nin sürekli para dağıtarak halkı aşağıladığını, 200 liraya yarım kilo kıyma bile alınamadığını, halkın din istismarcılarına ve yolsuzluk yapanlara peygamber gibi baktığını iddia etti. Kadın, hayatı boyunca başörtülü olduğunu ve AK Parti'ye oy vermediğini belirterek bunun haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

"HIRSIZLARI YOLSUZLUK YAPANLARI SANKİ PEYGAMBERMİŞ GİBİ ALGILADILAR"

Başörtülü kadın şunları söyledi “Bence gayet düzgün. Çünkü biz alışık değiliz böyle düzgün, zarif, nazik bir insana. Bizim ülkemiz alışık değil. Biz aileden böyle ezilerek hakaret edilerek büyümüş bir toplumumuz. Onun için Kılıçdaroğlu'nun üslubu bizim halkımıza iyi gelmiyor. Onlar alışmış üstten üstten hakaret edecek kadına, hakaret edecek. Çocuğun kafasına mikrofonu vuracak, çıkarıp para verecek.

Ne kadar çirkin bir şey sürekli para dağıtmak. Ne kadar aşağılayıcı bir şey. Yani siz bana muhtaçsınız demek. Neden biz ondan gelecek 200 liraya mecbur kalıyoruz. Ayrıca 200 liraya yarım kilo kıyma bile alamıyoruz, böyle bir durum da söz konusu.

Bakın ben biraz önce söyleyecektim yarım kaldı. Başörtülü bir bayanım. Hayatım boyunca AK Parti'ye oy vermedim onun haklı gururunu yaşıyorum. Kılıçdaroğlu bence bizim ülkemize gelecek en iyi şahıstır fakat bunu anlayamadı bizim halkımız maalesef anlayamadılar. Din istismarcılarını maalesef hırsızları yolsuzluk yapanları sanki peygambermiş gibi algıladılar.” dedi.