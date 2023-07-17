Basra Körfez'inde 66.7 derece hissedilen sıcaklık ölçüldü

Editör: İsa Karaarslan

Bütün dünya sıcaklık ile mücadele ediyor. Sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı ilk günden bu yana en yüksek sıcaklık rekorlarının ard arda geldiği dünyada bir rekor da Basra'dan geldi.

66.7 derece olarak bildirilen sıcaklığın dünyanın geleceği için endişe verici boyutlarda olduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabı haweather hesabı da rekorlara ilişkin bir paylaşım yaparak;

''Dünyamız resmen yanıyor her gün bir yerlerden sıcaklık rekoru haberi geliyor sıcak hava dalgaları tam güç şeklinde bizi dahil pek çok yeri etkilemeye Kuzey Yarımküre’de rekorlar kırılmaya devam ediyor. Dün ABD’de ölüm vadisinde isminin hakkını verecek şekilde 51.7 °C ile sıcaklık rekorunu kırdı ve 38 yerde daha bu hafta içerisinde yeni rekorların kırılması bekleniliyor.. öte yandan Çin’in Sanbao kentinde 52.2 °C ile sıcaklık rekorunu kırdı beraberinde İran'da ki Basra Körfezi Uluslararası Havaalanı’nda dün 66.7°C hissedilen sıcaklık bildirildi'' ifadelerini kullandı.