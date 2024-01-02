Başsavcılık, Erdoğan'ın imzasıyla ilan edilen riskli alana karşı çıktı: Depremden önce yapılmalıydı

Danıştay Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Antakya kent merkezinin riskli alan ilan edilmesini hukuka aykırı olarak değerlendi. Antakya kent merkezinde 9 binden fazla mülk sahibiyle birlikte 363 tescilli yapıyı ilgilendiren kararın iptalini istedi. Deprem risklerini önlemek için önlemlerin, depremden sonra değil, önce gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

“YARA SARMA DEĞİL YARA ALMAMA ANLAYIŞI”

Erdoğan’ın imzasıyla riskli alan ilan edilen 307 hektar büyüklüğünde bölgede, 9 bin 644 yapının 1411’i depremde yıkıldı, 1728’inin ağır hasarlı, 226’sının ise acil yıkılacak nitelikte olduğu belirtildi.

Hataylılar, bu uygulamanın afet risklerini önlemek amacıyla yapılmadığı düşüncesiyle Danıştay’a iptal istemiyle dava açtı. Danıştay Başsavcılığı’nın açıkladığı görüş sonrasında iptal isteğinin Danıştay 4’üncü Dairesi’nde görüşülmesi bekleniyor.

Başsavcılık, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası'nın depremden sonra değil depremden önce alınacak önlemleri kapsadığını iletti ve “Tasarı, afet meydana geldikten sonra ‘yara sarma’ değil de ‘yara almama’ anlayışına dayanmaktadır” açıklamasını yaptı.

“BURADA KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI DEĞİL, 7269’UN UYGULANMASI GEREKİYOR”

Avukat Ecevit Alkan, riskli alanla ilgili 200’ü aşan dava açıldığını iletti ve “Riskli alan ilanı, hukuka uygun değil. Üstelik riskli alan eski kentsel sit alanını da kapsıyor. Savcı da riskin gerçekleştiğini belirterek iptali istedi. Burada can kayıpları yaşandı, dolayısıyla burada kentsel dönüşüm yasası değil 7269 (Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) sayılı yasanın uygulanması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

MÜLKİYETLERE MÜDAHALE HAKKI DOĞUYOR

Başsavcılığın riskli alana karşı görüşünü “yerinde” olarak niteleyen Alkan, “Biz de bu yönde dava açmıştık. Bir yer riskli alan edildiğinde bütün mülkiyetlere müdahale etme hakkı doğuyor. Yani yapılmış bir zemin etüdü yok, plan ve proje yok. Zaten 6306 (9 Kasım sonrası) sayılı kanun ile birlikte idareye çok daha geniş yetkiler tanınmış oldu. Riskli alan ilanında kimi zorluklar olabiliyordu, ben riskli alan uygulamasının bundan sonra çok kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü daha kolay olanı var” dedi.