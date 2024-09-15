Bastığı zemin çökünce asma katda asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bastığı zemin çökünce asma katda asılı kaldı

Nevşehir'de elektrik dağıtım firması çalışanı, bastığı zemin çökünce alt kattaki iş yerinin asma katında asılı kaldı.

Nevşehir'de elektrik dağıtım şirketi çalışanı, bir apartmanda sayaç okumak için çıktığı birinci katta bastığı zeminin çökmesi sonucu alt kattaki iş yerinin asma tavanında asılı kaldı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahibi İhsan Menevşe, durumu fark edip çalışanı aşağı indirdi. Neyse ki, kazada çalışan herhangi bir yaralanma yaşamadı.

İhsan Menevşe olayı şöyle anlattı:

"Müşterimle ilgilenirken bir ses duyduk, arkasından elektrik sayacı okumaya gelen arkadaş üzerimize düştü. Olay sırasında büyük bir panik yaşadık. Neyse ki, sağlık açısından bir sorun olmaması bizi rahatlattı."

Menevşe, sosyal medyada olayla ilgili yapılan esprili yorumlara değinerek, olay anının şokuyla paniğe kapıldıklarını, ancak sonrasında çalışana yardımcı olduklarını belirtti.

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