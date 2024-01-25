Basuru olanlara müjde. Faydaları say say bitmeyen ot şifa oluyor

Erhan Songür
Basuru olanlara müjde. Faydaları say say bitmeyen ot şifa oluyor
Basuru olanlara müjde dedirtecek şahtere otunun faydalarının saymakla bitmemesi dikkat çekti.

Şahtere otu, doğal bir besin kaynağı olarak sağlık sorunlarına önlem ve çözüm arayan insanların ilgisini çekti.

Basur gibi rahatsızlıklara iyi gelen bu bitki, şahteregiller familyasına ait otsu bir cins olduğu bildirildi.

Türkiye’de yetişen tıbbi şahtere, yol kenarlarında görülen 20-60 cm boyunda bir yıllık bitki olduğunun altı çizildi.

Mavimsi-yeşil yaprakları ve mor çiçekleri olan bu bitki, tanen, eker, fumarin ve fumar asidi gibi bileşikler içerdiği ifade edildi.

Şahtere otunun sağlığa faydaları şunlardır:

Kanı ve böbrekleri temizlediğinin altı çizildi.

Vücudu terletir ve zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Damar sertliği, yüksek tansiyon ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği bildirildi.

Mide ağrısı, basur, sedef hastalığı ve bazı deri hastalıklarının şikâyetlerini azalttığı söylendi.

Safra kesesi ve safra yollarının iltihaplanma, taş ve kist oluşumunu önler ve krampını giderdiği söylendi.

Sivilce ve kepek oluşumunu engeller ve saçları canlandırır ve parlaklaştırdığı vurgulandı.

Yatıştırıcı bir etkiye sahip olmasıyla biliniyor.

ŞAHTERE OTUNU BÖYLE KULLANIN...

Şahtere otunu kullanmak için, bitkiden 1 çorba kaşığı alıp 0,5 litre suda 5 dakika kaynatın. Günde 4 defa yemeklerden önce birer çay bardağı için.

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