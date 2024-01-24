Romatizma ağrılarını dindiriyor ve yaraları iyileştiriyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor

Sağlıklı ve hastalıksız bir yaşam için doğal besinler önemli bir rol oynadığı biliniyor. Bu besinler arasında dağkestanesi otu da bulunduğunun altı çizildi.

Bu şifalı ot hakkında bilmeniz gerekenler…

DAĞKESTANESİ OTU NEDİR?

Papatyaya benzeyen, çok yıllık bir bitki olan dağkestanesi otu, bileşikgiller familyasından olduğu bilidirildi.

Çayırlarda ve ormanlarda yetiştiğinin altı çizildi. Turuncu-sarı renkli kömeçlere sahip olmasıyla biliniyor. Çiçekleri tedavi amaçlı kullanıldığı ifade edildi.

DAĞKESTANESİ OTUNUN FAYDALARI…

Mideyi boşaltır. Sinir sistemini güçlü bir şekilde etkiler.

Dıştan sürüldüğünde romatizmal ağrılara iyi gelir, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Az miktarda tüketilmelidir.