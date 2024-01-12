Karaciğer ve böbrekleri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor

Doğal besinler, sağlık problemleriyle mücadele eden insanlar için artık daha çok gündeme gelen konu olmaya devam ediyor.

Bu besinler arasında kuşkonmaz otunun da olması dikkat çekti.

KUŞKONMAZ OTU NEDİR?

Kuşkonmaz otu, doğal besinler arasında hem görünümü hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan bir bitkidir. Sağlık sorunları yaşayan insanlar, bu bitkiyi daha sık tüketmeye başlamışlardır.

Bu bitki, zambakgiller familyasına aittir. Odunsu, sarılıcı veya otsu olabilir. Asya, Afrika ve Akdeniz bölgesinde 150 civarında türü vardır. Yaprakları pul şeklindedir ve almaşık dizilir. Çiçekleri küçük ve yeşilimsi veya beyaz renklidir. Meyveleri ise üzümsüdür.

Tıbbi olarak kullanılan kuşkonmaz, Trakya ve Doğu Anadolu'da doğal olarak yetişir. Çiçekleri sarımsı yeşil, meyveleri kırmızıdır. Kök ve rizomlarında şekerler, mannit, koniferin, asparajin A ve C vitaminleri bulunur. Hekimlikte kökü, gövdesi ve tomurcukları ilkbahar aylarında toplanarak kurutulur ve kullanılır.

KUŞKONMAZ OTUNUN YARARLARI NELERDİR?

- Kalp hastalıklarına bağlı ödem oluşumunu önler.

-İdrar yollarını temizleyerek idrar akışını artırır.

-Sinir sistemini güçlendirir. Kanı arındırır.

-Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler. Karaciğer şişliğini azaltır.

-Dalak rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Zihinsel yorgunluğu alır.

-Sivilce ve egzama gibi cilt problemlerinin iyileşmesine sağlamasıyla dikkat çekti.

-Kan şekerini düşürür.

-El ve ayaklardaki şişlikleri giderir.

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Kuşkonmazın lezzetli ve sağlıklı bir besin olduğu için yemek için birçok neden vardır. Kuşkonmazı yemek için çok fazla uğraşmanıza gerek yoktur.

Fırında tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişirdiğiniz kuşkonmazları, yemeklerinize garnitür olarak ekleyebilir veya salatalarınıza katabilirsiniz. Ayrıca kuşkonmazı haşlayarak da pişirebilirsiniz.

Haşladığınız kuşkonmazların üzerine ezilmiş sarımsak ve zeytinyağı dökerek yiyebilirsiniz.

Kuşkonmazla omlet yapabilirsiniz. Çorbalara kuşkonmaz ilave edebilirsiniz. Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla kızartarak da tüketebilirsiniz.

Bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok sinirli olanlar kuşkonmaz yememelidir.