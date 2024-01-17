Nezle ve gribe karşı etkili. Mucize otun faydaları say say bitmiyor

İnsanlar, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı kalmak için doğal besinlere ilgi gösterdiği biliniyor. Bu besinlerden birinin de öksürük otu olduğunun altı çizildi

ÖKSÜRÜK OTU NEDİR?

Öksürük otu, bileşikgiller familyasına ait, çok yıllık otsu bir bitki olmasıyla biliniyor.

Nemli ve gevşek topraklarda yetiştiğinin altı çizildi. Yaprakları yuvarlakça, etli ve alt tarafı beyaz tüylü olduğu bildirildi.

Yapraklarında ve çiçeklerinde, müsilaj, acı glikozit, tanen, inülin, şekerler, fitosterol ve uçucu yağ gibi maddeler bulunduğu ifade edildi. Bu bitkinin yaprakları ve çiçekleri ev ilaçlarında kullanılır.

Öksürük otunun faydaları şunlardır:

- Öksürüğü durdurur ve balgamı atar.

- Solunum yolu hastalıklarında yumuşatıcı ve rahatlatıcı etki yapar.

- Akut ve kronik bronşit tedavisinde yardımcı olur. Bronşları genişletir.

- Nezle ve gribe karşı koruyucu ve iyileştirici olur.

- İdrar arttırıcı özelliği sayesinde ödemleri giderir.

- Kanı incelterek, kan dolaşımı problemlerini önler.

- Sinir sistemini güçlendirerek, stresi azaltır.

- Yaralar, çıbanlar, böcek sokmaları gibi cilt sorunlarında merhem olarak kullanılabilir.

- Öksürük otu suyu ile yapılan ayak banyosu, şişlik ve ağrıları hafifletir.

- Taze öksürük otunun suyu, kulak ağrısına iyi gelir.

ÖKSÜRÜK OTUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Öksürük otunun kuru yaprak ve çiçeklerinden 1-2 tatlı kaşığı alın ve üzerine 1 bardak kaynar su ekleyin. 10 dakika demleyin ve süzün. Bu çayı günde 3 kez, sıcak olarak içebilirsiniz.

Evde balgam söktürücü öksürük çayı yapmak için, öksürük otu, sığırkuyruğu ve dar yapraklı sinirli otu eşit miktarda karıştırın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alın ve 1 bardak kaynar su ile haşlayın. 4-5 dakika demleyin ve süzün. Bu çayı günde 3 kez, bal ile tatlandırarak, yavaş yavaş içebilirsiniz.

ÖKSÜRÜK OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Öksürük otunun zararları hakkında kesin bilgiler yoktur. Ancak araştırmalar devam etmektedir. Bu nedenle, hamileler, çocuklar ve alerjik bünyeli kişiler bu bitkiyi kullanmamalıdır.

Ayrıca, öksürük otunun karaciğer üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve kanserojen olabileceği ihtimali vardır.

Bu yüzden, karaciğer sorunu olan kişiler de bu bitkiyi kullanmaktan kaçınmalıdır.

Öksürük otu, işlenmemiş haliyle zararlı PA adlı madde içerebilir. Bu yüzden, “PA içermez” etiketi olan ürünleri tercih etmelisiniz.