Basuru söküp atan şifa deposu ot ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Basuru söküp atan şifa deposu ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan basura fitil görevi görerek iyi gelen ratanya otu ortaya çıktı.

Doğal ürünlere olan ilgi, hem sağlık önlemleri hem de mevcut sağlık sorunları için çözümler arayan insanlar arasında artmaya devam ediyor. Bu doğal ürünlerden biri olan ratanya bitkisi, sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

Basur gibi rahatsızlıklar için doğal bir çözüm sunan ratanya otu, pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Ratanya Bitkisi Nedir?

Ratanya bitkisi, Amerika kıtasında yetişen ve birçok çeşidi bulunan baklagiller ailesine ait bir bitkidir. Kullanım için kökü toz haline getirilir. Kırmızı çiçeklere ve uçları dilimli uzun, ince yapraklara sahiptir.

Ratanya Bitkisinin Faydaları:

Şurubu ishal tedavisinde etkilidir.

Bağırsak iltihaplarını hafifletir.

Basur tedavisinde pomad ve fitil formunda kullanılır.

Diş etlerini güçlendirir.

Öksürük ve bronşit semptomlarını hafifletir.

Mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.

Aşırı adet kanaması dahil olmak üzere kanamaları durdurabilir.

Ratanya Nasıl Kullanılır?

Ratanya kökü, çay, tentür ve doğal ilaç yapımında kullanılır. Kurutulup toz haline getirilen ratanya kökü, su içinde kaynatılarak hazırlanır.

Hem çay hem de şurup formunda tüketilebilir, ağız ve boğaz iltihaplarına karşı gargara olarak da kullanılabilir.

Basur tedavisinde pansuman olarak uygulandığında faydası görülebilir.

Basur Nedir?

Basur ya da diğer adıyla hemoroid, rektum ve anüsün en alt kısmında bulunan genişlemiş damarlardır. Bu damarların duvarları bazen şişerek tahriş olabilir ve rahatsızlık yaratabilir.

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