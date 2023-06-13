Başvuru yapmayanların banka hesabındaki tüm para silinecek. 2 gün süreniz kaldı

Türkiye'de her yıl, toplamda yüz milyonlarca doları bulan mevduat, banka hesaplarından silinirken; hak sahipleri, sonradan fark etmelerine rağmen bu tutarı geri alamıyorlar.

Uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işlem yapılmayan bakiyeler, zaman aşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2023'e kadar yapılmayan vaşruular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."