Başvuru yapmayanların banka hesabındaki tüm para silinecek. 2 gün süreniz kaldı

Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası, müşterilerine "zaman aşımı" uyarısında bulundu. Bir liste yayınlayan Ziraat Bankası, listede adı olan müşterilerin 15 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapmamaları halinde, tüm mevduatları TMSF'ye aktarılmış olacağını duyurdu.

Başvuru yapmayanların banka hesabındaki tüm para silinecek. 2 gün süreniz kaldı

Türkiye'de her yıl, toplamda yüz milyonlarca doları bulan mevduat, banka hesaplarından silinirken; hak sahipleri, sonradan fark etmelerine rağmen bu tutarı geri alamıyorlar.

Uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işlem yapılmayan bakiyeler, zaman aşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2023'e kadar yapılmayan vaşruular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."

888.png

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
F.Bahçe mi G.Saray mı derken Isco'nun yeni takımı belli oldu Spor
F.Bahçe mi G.Saray mı derken Isco'nun yeni takımı belli oldu
Ali Koç'un planı ortaya çıktı. Bombayı patlatıyor Spor
Ali Koç'un planı ortaya çıktı. Bombayı patlatıyor
81 ilde ekmeğe dev zam geliyor. Ekmek de lüks oluyor alırken eliniz titreyecek Ekonomi
81 ilde ekmeğe dev zam geliyor. Ekmek de lüks oluyor alırken eliniz titreyecek
Kredi faizinde bir ilk. Merkez Bankası açıkladı Ekonomi
Kredi faizinde bir ilk. Merkez Bankası açıkladı
Montella servet istemiş Spor
Montella servet istemiş
"Genel Başkan olacak mısınız" sorusuna Özgür Özel'den flaş açıklama Siyaset
"Genel Başkan olacak mısınız" sorusuna Özgür Özel'den flaş açıklama