Başvuruya rağmen kaldırılmayan elektrik kabloları 16 yaşındaki Batuhan’ı hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Başvuruya rağmen kaldırılmayan elektrik kabloları 16 yaşındaki Batuhan’ı hayattan kopardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, hayatını kaybetti.

Elektrik kablolarının kaldırılması için aylar öncesinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’ye başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece saat 20.30 sularında Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, dedesi O.M.'nin inşa edilen evinin beton kısımlarını sularken dengesini kaybederek yakın mesafedeki elektrik kablolarına temas etti.

Elektrik akımına kapılan genç, aile yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş’ın cenazesi, hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Akçadağ ilçe merkezinde defnedildi. Genç çocuğun dedesi O.M.'nin, evlerinin yanından geçen elektrik kablolarının kaldırılması için aylar öncesinde ilgili kuruma müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, Batuhan Vahap Akbaş’ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise ‘bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz’ şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa’dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik, hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz” dedi.

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