Batı Şeria’da 5 Filistinli öldürüldü

Kaynak: AA
Batı Şeria’da 5 Filistinli öldürüldü

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinli genci öldürdü.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Tubas kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırı düzenledi.

Saldırıda araçta bulunan 5 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

2024-a-20240905-2-65394373-104480759.jpg

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracıyla Tubas kentinde silahlı olduğu ileri sürülen bir gruba 3 ayrı hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

2024-a-20240905-2-65394373-104480753.jpg

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Tubas’taki saldırısında ölenlerden birinin Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından olup hala İsrail hapishanelerinde bulunan Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu Muhammed ez-Zubeydi olduğu ifade edildi.

thumbs-b-c-1c3ccf8c93908f354e02eaaccb600a40.jpg

Son Haberler
Brezilya'dan Beşiktaş iddiası
Brezilya'dan Beşiktaş iddiası
İstanbul'da okul saatleri değişti
İstanbul'da okul saatleri değişti
Münih'te hareketli dakikalar: İsrail Başkonsolosluğu yakınında polis şüpheliyi vurdu
Münih'te hareketli dakikalar
Emekli öğretmen Burdur Gölü'ne ağıt yaktı
Emekli öğretmen Burdur Gölü'ne ağıt yaktı
Parmak resti. Tansiyon yükseliyor
Parmak resti. Tansiyon yükseliyor