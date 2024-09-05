Batı Şeria’da 5 Filistinli öldürüldü

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Tubas kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırı düzenledi.

Saldırıda araçta bulunan 5 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracıyla Tubas kentinde silahlı olduğu ileri sürülen bir gruba 3 ayrı hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Tubas’taki saldırısında ölenlerden birinin Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından olup hala İsrail hapishanelerinde bulunan Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu Muhammed ez-Zubeydi olduğu ifade edildi.