Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı olan Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskın yaptığını, aralarında Filistinli gazeteci Rola Hasaneyn ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 670'e yükseldiği belirtildi.

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.