Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA
Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bugüne dek gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 670'e çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı olan Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskın yaptığını, aralarında Filistinli gazeteci Rola Hasaneyn ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 670'e yükseldiği belirtildi.

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son Haberler
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı Yerel Haberler
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı
Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı Magazin
Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam Ekonomi
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam
Borsada 4 hafta sonra bir ilk Ekonomi
Borsada 4 hafta sonra bir ilk
Ardahan'a Rus gelin: Jessica'nın el öpüp başını örttüğü görüntüler viral oldu Video
Ardahan'a Rus gelin: Jessica'nın el öpüp başını örttüğü görüntüler viral oldu
Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu Dünya
Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu
Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek Dünya
Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek