Batı Şeria'daki baskına ölen Filistinli sayısı 5'e yükseldi

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki Cenin ve Akbet Cebr mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

KAYNAK: AA
Batı Şeria'daki baskına ölen Filistinli sayısı 5'e yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin dün gece Cenin Mülteci Kampı'na baskını sırasında çıkan çatışmalarda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 30 Filistinliyi de farklı derecelerde yaraladığı bildirilmişti.

WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kenti yakınlarında bulunan Akbet Cebr Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği baskın sırasında yaraladığı bir başka Filistinli de yaşamını yitirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları, Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na baskına engel olmaya çalışan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığını belirtti.

İsrail makamlarından, Akabet-ü Cebr baskınına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dün akşamdan bu yana Cenin ve Akabet-ü Cebr mülteci kamplarına İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskınlarda açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'e çıkmış oldu.

CENİN MÜLTECİ KAMPI İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİNDE

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında, birlikte hareket ettiği biliniyor.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin yaşadığı kampta altyapı büyük zarar görmüştü.

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