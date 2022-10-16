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Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesine asansör yapılacak

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesine asansör yapılacağı duyuruldu. İhaleye son teklif verme tarihi 2 Kasım 2022.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 13:55
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Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesine asansör yapılacak

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesine asansör yapılacak
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Basın İlan’da “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 1 Kalem yapım işi ( Hastane Bahçesine Asansör Yapım İşi)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 02.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
a. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

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