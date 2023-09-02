Batman Havalimanı 1 ay boyunca seferlere kapatıldı

Batman Havalimanı, Eylül ayı süresince yapılacak rutin bakım sebebiyle uçuşlara kapandı. Bu süreçte Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında belediye otobüsleri hizmet verecek.



30 Eylül'e kadar yolcuların Diyarbakır Havalimanı'na ulaşımı için, belediye tarafınca otobüs seferleri başlatıldı. Hizmetten yararlanmak için yolcuların uçak biletlerini göstermeleri mecburi olacak. Yolculardan en düşük tarife olan 4 lira 40 kuruş ücret alınacak.