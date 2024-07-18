Batman Havalimanı haziranda 57 bin yolcu ağırladı

Kaynak: İHA
Batman Havalimanı haziranda 57 bin yolcu ağırladı

Batman Havalimanı'nın haziran ayı yolcu ve uçak istatistiklerinde haziran ayı için yolcu sayısı 57 bin 431 olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın haziran ayı yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda havalimanında toplam 57 bin 431 yolcu seyahat etti. İç hatlarda 57 bin 85 yolcu taşınırken, dış hatlardaki yolcu sayısı 346 olarak kaydedildi.

Havalimanı, haziran ayında 328 iç hat ve 2 dış hat uçağına ev sahipliği yaparak toplamda 330 uçuş gerçekleştirdi. Yük, kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 648 ton olarak belirlendi.

2024 yılının ilk altı ayında, yani ocak-haziran döneminde ise yolcu trafiği 320 bin 910, uçak trafiği bin 954 ve yük trafiği 3 bin 442 ton olarak gerçekleşti.

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